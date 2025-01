Zukunft von Videoplattform TikTok in den USA weiter offen

Washington: Die Video-Plattform TikTok wird in den USA trotz einer ablaufenden Frist wohl doch noch nicht ab Sonntag verboten. Wie mehrere US-Medien berichten, will Präsident Biden das geplante Verbot in seiner Amtszeit nicht mehr durchsetzen. Denn: Am Montag zieht Donald Trump ins Weiße Haus ein. Dessen Team hatte angekündigt, dass es mehr Zeit braucht. - TikTok ist eine chinesische Plattform; in den USA sehen etliche Politiker darin ein Risiko für die nationale Sicherheit.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.01.2025 11:00 Uhr