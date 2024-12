Zufriedenheit von Azubis in Bayern ist so niedrig wie nie

München: Die Zahl der Auszubildenden in Bayern, die mit ihrer Berufsausbildung zufrieden ist, hat einen neuen Tiefststand erreicht. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der bayerischen DGB-Jugend hervor. Im Vergleich zu 2023 sank der Zufriedenheitswert um 2,3 Prozentpunkte. Insgesamt wurden rund 1.600 Azubis befragt. Etwa jeder siebte würde die Ausbildung im eigenen Betrieb nicht weiterempfehlen. Mit fast 44 Prozent ist die Unzufriedenheit unter anderem bei Auszubildenden im Restaurantfach und in der Veranstaltungsgastronomie am größten. Kritikpunkte sind neben unbezahlten Überstunden, einem fehlenden Ausbildungsplan oder ausbildungsfremden Tätigkeiten, vor allem die mangelnde Perspektive nach der Ausbildung. Gut Zweidrittel gaben an, nicht zu wissen, ob sie nach ihrem Abschluss vom Betrieb übernommen werden.

