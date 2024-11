Zollrazzia im Speditions- und Reinigungsgewerbe

München: Hunderte Zollbeamte und Steuerfahnder haben heute in einer bundesweiten Razzia nach Beweisen für Betrügereien im Speditions- und Reinigungsgewerbe gesucht. Konkret geht es um den Verdacht von Steuerhinterziehung und die Veruntreuung von Löhnen. Wie das Hauptzollamt München mitteilte, wurden 70 Objekte durchsucht, vor allem in der Landeshauptstadt. Im Mittelpunkt stehen demnach mehrere Unternehmen. Ein Hauptverdächtiger sei verhaftet worden. Der Schaden soll in die Millionen gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 17:00 Uhr