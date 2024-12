Zoll meldet Fund weiterer Kokainpakete auf Sylt

Sylt: Auf der Nordseeinsel sind weitere 25 Kilogramm Kokain entdeckt worden. Das teilte ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hamburg mit. In den vergangenen Tagen waren mehrere Pakete mit der Droge an den Stränden von Föhr, Amrum und Sylt aufgetaucht. Nach Behördenangaben könnte das Kokain aus einer gescheiterten Übergabe auf See stammen. Möglich wäre auch, dass die Pakete an einem Boot befestigt waren und verloren gingen.

