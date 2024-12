Zoll durchsucht Adidas-Zentrale in Herzogenaurach

Herzogenaurach: Der Sportartikelhersteller Adidas hat nach eigenen Angaben Ärger mit dem Zoll. Das Unternehmen bestätigte einen Bericht, wonach es behördliche Durchsuchungen am Stammsitz in Herzogenaurach sowie an weiteren Standorten gegeben habe. Die Untersuchung stehe im Zusammenhang mit der Einhaltung von zoll- und steuerrechtlichen Vorschriften bei der Einfuhr von Produkten nach Deutschland. Man befinde sich mit den Behörden dazu seit mehreren Jahren im Austausch. Es geht demnach um die Auslegung europäischer und deutscher Rechtsvorgaben. Mit größeren finanziellen Folgen rechnet Adidas nach eigenen Angaben nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2024 02:00 Uhr