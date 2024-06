Zerstörte Kunstwerke in Rosenheim sollen als Mahnmal weiter ausgestellt werden

Rosenheim: Trotz der jüngsten Beschädigungen sollen die Kunstwerke zu den Themen Klimawandel und Migration als Mahnmal in der Innenstadt stehen bleiben. Das erklärte der Künstler, Hermann Josef Hack, der die Installationen als Teil eines Kunstprojektes der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Rosenheim aufgestellt hatte. Zerstört wurden vor der Städtischen Galerie das Kunstwerk mit dem Titel "Das bewohnbare Bild". Unbekannte Täter versuchten, es anzuzünden und schnitten es ein. An der Baptistenkirche zerschnitten vermutlich dieselben Täter Objekte unter dem Titel "Klimawesten". Laut Polizei kann eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden, daher ermittle die Rosenheimer Kripo.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 16:00 Uhr