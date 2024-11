Zentralrat der Juden kritisiert Ausschreitungen in Amsterdam

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigt sich schockiert über die Angriffe auf israelische Fußballfans in Amsterdam. Zentralrats-Präsident Schuster schreibt, es habe sich dabei nicht um Krawalle unter Fangruppen gehandelt, sondern um eine Hatz auf Juden. In Amsterdam hatte es gestern Abend am Rande eines Europapokalspiels gegen Maccabi Tel Aviv Ausschreitungen gegeben. Niederländischen Medien zufolge kam es im Stadtzentrum zu Schlägereien und Vandalismus. Israelische und niederländische Politiker sprachen von "antisemitischer" Gewalt. Ministerpräsident Netanjahu hat zwei Flugzeuge Richtung Niederlande entsandt, um die israelischen Fußballfans nach Hause zu bringen. Außerdem reist der neue Außenminister Saar kurzfristig in die Niederlande. Zu drei Israelis, die als vermisst galten, konnte das Außenministerium mittlerweile Kontakt aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 17:00 Uhr