Zentrale Feiern zum Tag der Deutschen hat in schweiner Dom begonnen

Schwerin: In Mecklenburg-Vorpommern haben die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Der ökumenische Gottesdienst im Dom von Schwerin steht unter dem Motto des diesjährigen Feiertages „Vereint Segel setzen“. In seiner Predigt appellierte der katholische Erzbischof Heiner Koch an die Bürgerinnen und Bürger sich aktiv für die Einheit Deutschlands einzusetzen. Nach seinen Worten erfordert die Vielfalt der Gesellschaft auch die Bereitschaft zum Kompromiss, damit ein Dialog und ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Wichtig seien auch die Bereitschaft, voneinander und miteinander zu lernen, sowie der Mut zum Aufbruch, sagte der Erzbischof. Die evangelische Nordkirchen-Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt ermutigte in ihrer Rede dazu, zusammenzustehen, statt Hassreden zu verbreiten. Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt am Mittag der zentrale Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater. Dort wird Kanzler Scholz eine Rede halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 10:45 Uhr