Zentrale D-Day-Gedenkfeier am Omaha Beach hat begonnen

Saint-Laurent-sur-Mer: Am Strand von Omaha Beach in der Normandie hat die zentrale Gedenkfeier anlässlich der Landung der Alliierten vor 80 Jahren begonnen. Zahlreiche Staatschefs, die zuvor an jeweils nationalen Einzel-Gedenkfeiern teilgenommen hatten, sind gekommen; unter ihnen Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, US-Präsident Biden sowie das britische Königspaar Charles und Camilla. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt teil. Russland wurde nicht eingeladen. Zuvor hatte Macron eine 103-jährige britische Veteranin geehrt, die für die Landung der Alliierten genaues Kartenmaterial angefertigt hatte. US-Präsident Biden hatte während der US-Gedenkfeier erklärt, dass seit Ende des zweiten Weltkriegs die Demokratie noch nie so gefährdet gewesen sei wie jetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 16:00 Uhr