Zeitspanne für Briefwahl im Februar relativ kurz

Wiesbaden: Der Zeitraum für die Briefwahl bei der für den 23. Februar vorgesehenen Bundestagswahl wird wohl relativ kurz sein. Das teilte die Pressestelle der Bundeswahlleiterin mit. Bleibt es beim Zeitplan, dann könnte vom 30. Januar an das Drucken der Stimmzettel beginnen. Anschließend erfolge der Versand der Briefwahlunterlagen durch die Kommunen. Bei der Europawahl im Juni hatten in Deutschland 37,7 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben. Die Bundeswahlleiterin erinnerte daran, dass man auch vor dem Wahltag in den Wahlämtern seine Stimme per Briefwahl abgeben kann - die sogenannte Briefwahl vor Ort. "Wer Briefwahl machen und die Postlaufzeiten einsparen möchte, kann den Wahlbrief auch direkt bei der auf dem Wahlbrief aufgedruckten Stelle abgeben oder in deren Briefkasten werfen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2024 04:00 Uhr