Zeitraum für Briefwahl ist laut Bundeswahlleitung kurz

Wiesbaden: Die Zeitspanne für die Briefwahl bei der am 23. Februar vorgesehenen Bundestagswahl ist laut Bundeswahlleitung relativ kurz. Das teilte deren Pressestelle mit. Falls es beim vorgesehenen Zeitplan bleibt, könnten die Stimmzettel ab dem 30. Januar gedruckt werden. Allerdings müssten bis dahin die Wahlvorschläge zu allen Kandidaten feststehen. Anschließend erfolge der Versand der Briefwahlunterlagen durch die Kommunen. Wer befürchtet, dass sein Wahlbrief nicht rechtzeitig ankommt, kann ihn laut Bundeswahlleitung auch direkt bei der auf dem Schreiben aufgedruckten Adresse abgeben oder in deren Briefkasten werfen. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 hatten in Deutschland 47,3 Prozent der Wähler ihre Stimme per Brief abgegeben.

