Zehntausende wollen gegen Rechtsextremismus protestieren

Berlin: Am Tag vor der Europawahl wollen Zehntausende Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus demonstrieren. In Berlin haben die Veranstalter 10.000 Teilnehmer angekündigt. Auch in München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dresden und Leipzig sind Demonstrationen geplant. Bereits gestern waren in Hamburg etwa 30.000 Menschen zusammengekommen. Das Motto der Demonstrationen lautet "Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen". Für Aufsehen gesorgt hat ein Angriff auf die dänische Regierungschefin Frederiksen in der Kopenhagener Innenstadt. Ein Mann hatte sie gestern Abend geschlagen, er wurde festgenommen. Zu einem Motiv des 39-jährigen Mannes haben sich die dänischen Ermittler bisher nicht geäußert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 12:00 Uhr