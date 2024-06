Zehntausende wollen gegen Rechtsextremismus protestieren

Berlin; Vor der Europawahl gehen in Deutschland zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In Berlin haben die Veranstalter 10.000 Teilnehmer angemeldet. In München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dresden und Leipzig sind ähnlich große Demonstrationen geplant. In Bayern finden außerdem Kundgebungen in Erlangen und Landshut statt. Bereits gestern waren in Hamburg etwa 30.000 Menschen zusammengekommen. Sie demonstrierten unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen". In vier Ländern geben die Bürger heute ihre Stimme für das EU-Parlament ab. Und zwar in der Slowakei, Italien, Malta und Lettland. Morgen folgen Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten. Insgesamt sind mehr als 360 Millionen EU-Bürger wahlberechtigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 10:00 Uhr