Zehntausende protestieren in Österreich gegen Rechts

Wien: In Österreich haben Tausende gegen eine Kanzlerschaft des rechtspopulistischen FPÖ-Politikers Kickl protestiert. Laut Polizei kamen in Wien rund um das Kanzleramt 25.000 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen von bis zu 50.000. Proteste gab es auch in Graz, Salzburg und Innsbruck. Nach dem Scheitern eines Bündnisses der Mitte hatte Österreichs Bundespräsident van der Bellen schließlich Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Koalitionsverhandlungen von Kickls FPÖ mit der ÖVP sollen heute beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 09:00 Uhr