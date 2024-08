Zehntausende nehmen an CSD-Parade in Prag teil

Prag: In der tschechischen Hauptstadt haben Zehntausende an einer Regenbogenparade teilgenommen. Nach Angaben der Organisatoren zogen rund 60.000 Menschen durch die Innenstadt. Auch mehrere tschechische Politiker und ausländische Diplomaten haben demnach am größten Event der LGBTQI-Szene in Tschechien teilgenommen. Aus Sicherheitsgründen waren mehr Polizisten eingesetzt als in den letzten Jahren. Nach Angaben eines Sprechers hatte es bei einer ähnlichen Parade in Bratislava in der benachbarten Slowakei Terrorwarnungen gegeben. In Prag sei es zu keinen größeren Störaktionen gekommen. Das einwöchige "Prague Pride Festival" geht am Abend mit einem Konzertprogramm weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 18:00 Uhr