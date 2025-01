Zehntausende Jugendliche könnten nach der Schule eine Ausbildung beginnen

Berlin: Die Bertelsmann-Stiftung kritisiert, dass Deutschland zu viel Potenzial bei Jugendlichen liegen lässt, die nach der Schule keine Berufsausbildung beginnen. Stattdessen landen 250.000 junge Menschen jedes Jahr in einem Übergangssektor, der mit staatlicher Förderung auf eine Ausbildung vorbereitet. Arbeitsmarktforscher haben ermittelt, dass etwa 165.000 dieser Jugendliche auch direkt in eine Berufsausbildung starten könnten. Nur für ein Drittel der jungen Menschen im Übergangssektor seien die Maßnahmen im Übergangssektor tatsächlich sinnvoll. Auch im vergangenen Jahr blieben in Deutschland wieder 70.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.

