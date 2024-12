Zehntausende demonstrieren in Serbien gegen die Regierung

Belgrad: In Serbien haben erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Vučić demonstriert, unter ihnen viele Jugendliche und Studenten. Anlass ist der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad Anfang November. 15 Menschen waren dabei gestorben. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption vor und dass sie die Aufklärung des Unglücks verschleppt. Nach Behördenangaben war die Protestkundgebung in Belgrad mit rund 29.000 Teilnehmern die bisher größte seit dem Unglück. Kleinere Demonstrationen gab es auch in anderen Städten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2024 03:00 Uhr