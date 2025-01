Zehntausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Berlin: Mit Lampen und Lichterketten demonstrieren zur Stunde zehntausende Menschen am Brandenburger Tor gegen Rechtspopulismus und für die Demokratie. Zu dem sogenannten Lichtermeer hatten verschiedene Organisationen aufgerufen, um gegen das Erstarken der AfD und anderer rechtsextremer Parteien in Europa sowie gegen die Politik von US-Präsident Trump zu protestieren. Während die Polizei von bis zu 35.000 Teilnehmer spricht, sind es laut Organisatoren etwa 100.000. Zuvor waren in Köln etwa 40.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen einen drohenden Rechtsruck in Deutschland zusammen gekommen. In Aschaffenburg, wo am Mittwoch zwei Menschen bei einem Messerangriff getötet worden waren, wurden etwa 3.000 Demonstranten gezählt.

