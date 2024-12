Zehntausende Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks bei VW

Wolfsburg: Bei Volkswagen haben nach Gewerkschaftsangaben rund 66.000 Beschäftigte gegen die Sparpläne des Konzerns demonstriert. An neun der zehn deutschen Standorte legten sie gestern zeitweise die Arbeit nieder und brachten die Bänder zum Stehen. Die Gewerkschaft wehrt sich mit dem Ausstand gegen milliardenschwere Einschnitte bei Europas größtem Autobauer. VW fordert von den Mitarbeitern eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Die IG Metall setzte zunächst nur einen Warnstreiktag an. Am kommenden Montag werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt.

