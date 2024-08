Zehnjährige Deutsche stirbt beim Gleitschrim-Fliegen in Tirol

Westendorf: Bei zwei Gleitschirm-Unfällen sind in Tirol gestern drei Menschen tödlich verunglückt. Unter den Opfern war auch ein zehnjähriges Mädchen aus Deutschland. Sie war mit einem 60-jährigen österreichischem Paragleiter bei einem Tandemflug in Westendorf in Turbulenzen geraten und abgestürzt. In Osttirol verunglückte eine 55-jährige Deutsche Gleitschirm-Fliegerin. Sie stürzte aus rund 100 Metern Höhe ab. Einen tödlichen Wanderunfall gab es am Wochenende in den Berchtesgadener Alpen. Ein 23-Jähriger aus Erlangen galt seit Samstag als vermisst. Gestern fand die Polizei die Leiche. Der Mann wollte mit Freunden den Watzmann überschreiten und ist dabei wohl abgestürzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 07:00 Uhr