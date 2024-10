Zehn-Zentner-Bombe in Köln entschärft

Köln: In der Rheinmetropole ist am Abend die aufwändigste Bombenentschärfung seit dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich abgeschlossen worden. Laut Mitteilung der Stadt wurde eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe von Experten kontrolliert gesprengt. Drei Kliniken mit fast 650 Patienten wurden dafür evakuiert, 6.400 Anwohner verließen ihre Wohnungen. Entschärfungen sind in Köln keine Seltenheit, die Stadt gehörte zu den am stärksten bombardierten des Zweiten Weltkriegs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 21:00 Uhr