Zehn Verdächtige nach Messerstecherei in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld: Die Polizei hat zehn mutmaßliche Mitglieder zweier rivalisierender Rockerbanden festgenommen, die in der unterfränkischen Stadt an einer Tankstelle aufeinander losgegangen waren. Dabei waren am Samstagabend zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden; drei weitere mussten ins Krankenhaus. Es soll sich um insgesamt rund vierzig Männer gehandelt haben, die den Gruppen "Bandidos" und "Outlaws" angehören. Die Tatverdächtigen sollen heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 11:00 Uhr