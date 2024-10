Zahl der Vegetarier in Bayern stark gestiegen

München: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Vegetarier und Veganer in Bayern verdreifacht. Einer neuen Studie des Kompetenzzentrums Ernährung zufolge ernähren sich etwa fünf Prozent der Menschen im Freistaat vegetarisch, darunter mehr Frauen als Männer. Ein Prozent wählt eine vegane Ernährungsweise. 2003 hatten nur zwei Prozent der Bayern eine vegane oder vegetarische Ernährung angegeben. Bayern liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, demzufolge sich rund zwölf Prozent der Menschen in Deutschland vegetarisch oder vegan ernähren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 20:00 Uhr