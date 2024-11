Zahl der Unwetter-Toten in Spanien steigt auf 211

Madrid: Die Zahl der Unwetter-Toten in Südostspanien ist auf 211 gestiegen. Das gab Ministerpräsident Sanchez in einer Fernsehansprache bekannt. Er kündigte zugleich an, dass die Armee weitere 10.000 Soldaten in die Katastrophenregion um Valencia entsenden wird. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich derzeit darauf, nach Vermissten zu suchen und Straßen zu räumen. Die Solidarität mit den Unwetter-Opfern ist groß. Die Regionalregierung von Valencia sah sich genötigt, die Menschen aufzurufen, nicht mehr mit dem Auto in die betroffenen Gemeinden zu fahren, um die Straßen für die Rettungskräfte freizuhalten.

