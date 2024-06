Zahl der Trauungen in Bayern ist deutlich gesunken

Fürth: In Bayern wird weniger geheiratet. Die Zahl der Trauungen ist letztes Jahr um 6,9 Prozent gesunken, wie das statistische Landesamt mitteilte. Den größten Rückgang verzeichnete Oberfranken, aber auch in den anderen Regierungsbezirken gab es weniger Hochzeiten. Insgesamt gaben sich gut 60.500 Paare das Ja-Wort. Männer, die das erste Mal heirateten, waren im Schnitt knapp 35 Jahre alt, Frauen gut 32 Jahre, so die Statistiker. Der beliebteste Hochzeitstag war demnach der 23.06.2023.

