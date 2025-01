Zahl der Toten nach Hotelbrand in Türkei steigt auf 66

Istanbul: Bei einem Brand in einem Hotel in der Türkei sind weit mehr Menschen ums Leben gekommen als zunächst angenommen. Inzwischen spricht das Innenministerium von mindestens 66 Toten und 51 Verletzen. 238 Gäste hätten in dem Skihotel in der Provinz Bolu übernachtet. Auf Videos vom Morgen war zu sehen, wie Menschen versuchten, sich mit aneinander geknüpften Bettlaken aus den Fenstern zu retten. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung "Hürriyet", wegen starkes Rauchs habe man die Treppen zum Notausgang kaum finden können. In der Türkei sind zurzeit Schulferien. Das Skigebiet Kartalkaya ist ein beliebtes Ziel bei Winterurlaubern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 14:00 Uhr