Zahl der Toten nach Hotelbrand in der Türkei steigt auf 76 - Steinmeier zeigt sich bestürzt

Ankara: Bundespräsident Steinmeier hat sich in einem Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan bestürzt gezeigt über den Brand eines Hotels. Dabei wurden 76 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Steinmeier schrieb, seine Gedanken seien bei den Opfern der Katastrophe, die im Skiurlaub über sie hereingebrochen ist. In der Türkei wurden bereits vier Menschen festgenommen, auch der Inhaber des Hotels. Was genau den Festgenommenen vorgeworfen wird, ist unklar. Die Behörden haben eine Nachrichtensperre verhängt. Zuvor hatte Tourismusminister Ersoy gesagt, das Hotel sei zuletzt vergangenes Jahr inspiziert worden. Es habe keine Beschwerden über den Brandschutz gegeben. Auf Bildern des Hotelgebäudes sind keine äußeren Nottreppen zu erkennen. Einige Hotelgäste haben sich an zusammengeknoteter Bettwäsche abzuseilen versucht. Das Hotel liegt in einem Skigebiet in rund 2000 Metern Höhe. Die Feuerwehr traf erst nach rund einer Stunde am Brandort ein.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.01.2025 21:00 Uhr