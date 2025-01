Zahl der Toten nach Brand in türkischem Ski-Hotel steigt auf 76

Bolu: Bei einem Brand in einem Ski-Hotel in der Türkei sind 76 Menschen ums Leben gekommen. Der türkische Präsident Erdogan versicherte, dass die Ursache geklärt und eventuelle Schuldige zur Verantwortung gezogen würden. Neun Personen wurden inzwischen festgenommen. Das Feuer war gegen 3 Uhr 30 ausgebrochen, als die meisten der 238 Gäste in ihren Betten lagen. Durch die Lage des Ski-Gebiets auf etwa 2000 Meter Höhe dauerte es rund eine Stunde bis die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Krankenwagen mussten eine teils glatte Bergstrasse hinauffahren. Der Gouverneur der Provinz sagte, der Brandherd habe im Restaurantbericht des Hotels im vierten Stock gelegen. Die Flammen hätten dann schnell auf die darüber liegenden Stockwerke übergegriffen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.01.2025 23:00 Uhr