Zahl der Toten in Vietnam nach Taifun steigt auf über 140

Hanoi: Die Zahl der Toten in Folge des Taifuns "Yagi" in Vietnam ist auf über 140 gestiegen. Wie die Regierung in Hanoi mitteilte, werden noch rund 60 weitere Menschen vermisst. Heftige Regenfälle hatten im Norden des Landes Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. In der Hauptstadt steigt der Pegel des Roten Flusses nach Medienberichten noch immer. Tausende Bewohner aus tiefer gelegenen Gebieten wurden in Sicherheit gebracht. Der Taifun war bisher der stärkste in diesem Jahr in Asien. Er war am Wochenende auf die Nordostküste Vietnams getroffen.

