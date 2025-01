Zahl der Toten durch Brände in Los Angeles steigt auf 16

Los Angeles: Die Zahl der Todesopfer durch die Brände im Raum Los Angeles ist auf 16 gestiegen. Das haben Gerichtsmediziner mitgeteilt. Nach ihren Angaben wurden fünf Leichen in und um den Stadtteil Pacific Palisades gefunden, elf weitere in und um die Vorstadt Pasadena. Die Gesundheitsbehörden appellieren an die Menschen in der Region, sich wegen der anhaltenden Feuer möglichst wenig im Freien aufzuhalten. Der in weiten Teilen der Stadt sichtbare Rauch bestehe aus Partikeln, Gasen und Wasserdampf, teilte ein Sprecher mit. Die Luft sei auch in jenen Gebieten von Los Angeles belastet, in denen kein Rauch sichtbar sei. Das könne zu Hals- und Kopfschmerzen, aber auch zu schlimmeren Symptomen führen. - Am Löschen der Brände beteiligen sich jetzt auch Feuerwehrleute aus Mexiko. Das gab der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, auf der Plattform X bekannt. Für diese Unterstützung sei man unendlich dankbar, so Newsom.

