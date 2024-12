Zahl der Toten bei Weihnachtsmarkt-Attacke steigt auf fünf

Magdeburg: Nach der Attacke auf den Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalts Hauptstadt haben sich Spitzenpolitiker vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Ministerpräsident Haseloff, Bundeskanzler Scholz, Innenministerin Faeser und CDU-Chef Merz zeigten sich in Magdeburg sichtlich betroffen. Haseloff sagte am Mittag, die Zahl der Toten sei nochmals gestiegen - nämlich auf fünf. Außerdem gibt es etwa 200 Verletzte. Die Tat sei furchtbar und unvorstellbar. Jetzt gehe es darum, sich um die Verletzte und Hinterbliebenen zu kümmern. Zugleich dankte Haseloff den Einsatzkräften für ihren tatkräftigen Einsatz. Nach wie vor ist unklar, warum der Täter mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt raste. Der Polizei vernimmt als Verdächtigen einen 50-jährigen Arzt, der aus Saudi-Arabien stammt. In sozialen Medien äußerte er sich in der Verganenheit Islam-kritisch und sympathisierte mit der AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 12:30 Uhr