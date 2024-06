Zahl der Toten bei Hadsch steigt auf mehr als 900

Riad: Wegen extremer Hitze sind bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sind allein aus Ägypten mindestens 600 Pilger gestorben, 800 weitere würden vermisst. Alle bestätigten Todesfälle seien auf die Hitze zurückzuführen, es wurden Temperaturen von knapp 52 Grad Celsius gemessen. Auch Jordanien, der Iran, der Irak, Tunesien, Indonesien, Indien und der Senegal hatten in den vergangenen Tagen Todesopfer gemeldet. Die Pilgerfahrt ins saudi-arabische Mekka ist eine der fünf Säulen des Islam. Der Zeitraum dafür ist durch den islamischen Kalender festgelegt und fiel in den letzten Jahren immer wieder in Hitzeperioden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 09:00 Uhr