Zahl der Toten bei Flugzeugabsturz in Kasachstan steigt auf 38

Aktau: Beim Absturz eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs in Kasachstan sind 38 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der stellvertretende Ministerpräsident Bosumbajew während einer Dringlichkeitssitzung, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet. Die Maschine der "Azerbaijan Airlines" war in der Nähe der kasachischen Stadt Aktau am Kaspischen Meer abgestürzt. Insgesamt seien 67 Menschen an Bord gewesen. Zahlreiche Menschen sollen den Absturz überlebt haben. Das Flugzeug war in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartet und auf dem Weg nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Die Absturzursache ist noch unklar. Medienberichten zufolge könnte die Maschine in einen Vogelschwarm geraten sein und eine Notlandung versucht haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 18:00 Uhr