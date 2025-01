Zahl der Todesopfer nach Auto-Attacke in New Orleans auf 15 gestiegen

New Orleans: Die Zahl der Todesopfer nach der Auto-Attacke in New Orleans ist auf 15 gestiegen. Das teilte die US-Bundespolizei FBI mit. Zunächst war die Rede von mindestens zehn Toten und 35 Verletzten gewesen. Die Ermittler suchen derzeit nach möglichen Komplizen des Attentäters. Man glaube nicht, dass der Mann allein gehandelt habe. Außerdem prüft das FBI eine Verbindung des 42-Jährigen zur Terrorgruppe Islamischer Staat. Im Fahrzeug des ehemaligen US-Soldaten war eine Flagge des IS entdeckt worden. Der Mann war in der Neujahrsnacht mit einem Pick-Up in eine Menschenmenge gerast. Er wurde anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

