Zahl der Superreichen steigt laut Oxfam weiter

Berlin: Die Zahl der Superreichen wird immer größer. Laut einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam gibt es weltweit inzwischen fast 2.800 Milliardäre. Allein im vergangenen Jahr kamen demnach 204 dazu - im Schnitt also vier neue Milliardäre pro Woche. Die meisten Superreichen leben demnach in den USA, gefolgt von China, Indien und Deutschland. Gleichzeitig gibt es dem Bericht zufolge immer mehr Menschen, die arm sind und deswegen hungern müssen. Oxfam hat seine jährliche Studie zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos vorgelegt. Bundesentwicklungsministerin Schulze drängt vor diesem Hintergrund auf eine globale Milliardärssteuer. Die Ultrareichen müssten mehr zum Wohle der Gesellschaft beitragen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Laut Schulze könnten schon mit sehr kleinen Steuersätzen viele Probleme dieser Welt gelöst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 10:00 Uhr