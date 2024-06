Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland ist weiter gestiegen

Berlin: Die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund ist im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gestiegen. Wie Innenministerin Faeser bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts sagte, gab es in diesem Bereich insgesamt rund 920 000 Straftaten. Um dem entgegenzutreten, würden nun Maßnahmen zum Schutz der Demokratie und zur Bekämpfung des Rechtsextremismus umgesetzt. So sollen Faeser zufolge rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen werden. Außerdem setze man auf politische Bildung als stärkste Prävention gegen Extremismus. Faeser nannte auch Linksextremismus, Islamismus und Cyberangriffe aus dem Ausland als Bedrohung. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Haldenwang, ergänzte, dass innere und äußere Sicherheit unmittelbar zusammenhängen. So wirke der Nahostkonflikt wie ein Brandbeschleuniger auf den Antisemitismus in Deutschland.

