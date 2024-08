Zahl der Pflegegeldempfänger im Ausland ist stark gestiegen

Berlin: Die Zahl der Pflegegeldempfänger im europäischen Ausland ist offenbar stark gestiegen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf Zahlen des Medizinischen Dienstes. Demnach wurden 2022 mehr als 5.300 sogenannte Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit im Ausland durchgeführt - mehr als doppelt so viele wie noch 2014. Die meisten dieser Beurteilungen fänden in Spanien, Österreich, Kroatien und Griechenland statt. Dabei wird unter anderem der Pflegegrad ermittelt, an der sich die Höhe des Pflegegeldes orientiert. Anspruch auf Leistungen haben Auswanderer, Grenzpendler, aber auch Rückkehrer wie etwa ehemalige Gastarbeiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 07:00 Uhr