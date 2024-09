Zahl der Pflegebedürftigen in Bayern verdoppelt sich bis 2050

Würzburg: In Bayern wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden 25 Jahren nahezu verdoppeln. Gesundheitsministerin Gerlach sagte bei einer Veranstaltung in Würzburg, im Jahr 2050 werde es somit rund 1,1 Millionen Pflegebedürftige geben. Das bedeute, dass die Zahl der Pflegekräfte bis dahin um 45.000 steigen müsse. Um mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern, müssten vor allem die Arbeitsbedingungen besser werden, so Gerlach.

