Zahl der Organspender verharrt auf niedrigem Niveau

Frankfurt am Main: Die Zahl der Organspender in Deutschland bleibt auf niedrigem Niveau. Zugleich geht die Zahl der gespendeten Organe weiter zurück. Das hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitgeteilt. Zur Begründung hieß es, dass das durchschnittliche Alter der gemeldeten und der tatsächlichen Spender über die vergangenen Jahre stetig gestiegen ist. Damit komme es häufiger zu Abbrüchen des Organspendeprozesses - wegen medizinischer Probleme oder unzureichender Organqualität. In Bayern ist die Zahl der Organspenden hingegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Allerdings warten nach wie vor 1.200 Menschen im Freistaat auf ein Spenderorgan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 15:00 Uhr