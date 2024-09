Zahl der Opfer in den Hochwassergebieten steigt

Wien: In den Hochwassergebieten steigt die Zahl der Todesopfer an. In Österreich, Polen, Tschechien und Rumänien zählen die Behörden inzwischen 18 Tote. Mehrere Menschen werden vermisst. In Niederösterreich sind zwölf Dämme gebrochen, 13 Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten, viele Straßen und Bahnstrecken sind gesperrt. Auf der Donau in Wien sitzen 102 Passagiere eines Flusskreuzfahrtschiffes fest, die nicht nach Budapest weiterfahren, aber auch nicht von Bord gehen können. Rettungskräfte sind weiter im Dauereinsatz, um Anwohner in Sicherheit zu bringen. In Tschechien sollen zusätzlich 2.000 Soldaten in den betroffenen Regionen helfen. In Polen ordnete ein Bürgermeister eine Zwangsevakuierung an, weil einige Bewohner ihre Häuser nicht verlassen wollten, obwohl die Mauer eines Stausees gerissen ist. Die deutschen Behörden boten den betroffenen Ländern technische Unterstützung an und behalten zugleich die Hochwasser-Lage an Oder und Elbe im Auge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 01:00 Uhr