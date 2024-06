Zahl der Opfer häuslicher Gewalt steigt

Berlin: In Ehen, Partnerschaften und im familiären Umfeld steigt die Zahl der Gewalttaten. Einzelheiten haben Bundesinnenministerin Faeser, Familienministerin Paus und die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes, Link, am Vormittag bekanntgegeben. Demnach erfassten die Behörden im vergangenen Jahr mehr als 256.000 Fälle - das waren 6,5 Prozent mehr als 2022. 70 Prozent der Betroffenen waren weiblich, drei Viertel der Tatverdächtigen männlich. 155 Frauen und 24 Männer wurden im vergangenen Jahr durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet. Faeser sprach von einer Gewaltspirale, die gestoppt werden müsse. Paus kündigte ein Gewalthilfegesetz an. Es soll nach den Worten der Grünen-Politikerin vor allem Schutz und Beratung für Betroffene sicherstellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 12:15 Uhr