Zahl der Krankschreibungen nimmt weiter zu

Hamburg: Die Zahl der Krankmeldungen hat sich heuer in den ersten sechs Monaten auch nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse abermals erhöht. Mit durchschnittlich 9,6 Tagen sei das Rekordergebnis vom ersten Halbjahr 2023 noch einmal übertroffen worden, so die TK. Der häufigste Grund für eine Krankmeldung war demnach mit 24 Prozent eine Erkrankung der Atemwege. Auf Platz zwei psychisch bedingte Fehlzeiten, auf Platz drei Muskel-Skelett-Erkrankungen. Die TK hat rund 5,7 Millionen Versicherte in Deutschland. Die DAK war zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 16:00 Uhr