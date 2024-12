Zahl der Kokainpatienten in Bayern ist stark gestiegen

München: Die Zahl der Menschen, die in Bayern wegen Kokainmissbrauchs in ärztlicher Behandlung sind, ist stark gestiegen. Das geht aus einer Auswertung der Barmer Krankenkasse hervor mit den Zahlen aus dem Vorjahr. Seit 2019 gibt es einen Anstieg von 80 Prozent. Mehr Männer als Frauen sind betroffen - besonders im Alter zwischen 20 und 39 Jahren. Barmer-Landesgeschäftsführer Kindshofer sagt, das könnte auf einen massiven Leistungsdruck hindeuten, dem sich junge Männer offenbar ausgesetzt sehen. Die Zahlen seien besorgniserregend - das wahre Ausmaß könnte seinen Worten zufolge noch viel größer sein, da sich nur ein Bruchteil der Betroffenen in ärztliche Behandlung begibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 11:45 Uhr