Zahl der Kirchenaustritte in Bayern geht zurück

München: Die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern geht zurück. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter bayerischen Städten und Kommunen für das zu Ende gehende Jahr haben 2024 wieder tausende Menschen ihren Kirchen den Rücken gekehrt. Laut dem Kreisverwaltungsreferat sind allein in München bis zum 10. Dezember mehr als 16.000 Menschen aus den Religionsgemeinschaften ausgetreten. Ein Jahr zuvor waren es bis Mitte Dezember mit rund 19.000 Menschen noch deutlich mehr gewesen. Die meisten Austritte zählt nach wir vor die katholische Kirche. Nach dem Anfang 2022 vorgestellten Gutachten zu Missbrauchsfällen waren etwa in der katholischen Erzdiözese München und Freising die Zahlen besonders in die Höhe geschnellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 06:00 Uhr