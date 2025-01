Zahl der irregulären Einreisen in die EU laut Frontex stark zurückgegangen

Warschau: Die illegalen Einreisen in die EU sind im vergangenen Jahr weniger geworden. Laut Grenzschutzagentur Frontex waren es 2024 genau 38 Prozent weniger als im Jahr davor. Das sei der niedrigste Stand seit 2021, als wegen der Corona-Pandemie weniger Menschen versucht hatten, nach Europa zu kommen. Das liegt vor allem an der Entwicklung auf den beiden Hauptrouten: Die Zahl der Ankünfte aus Tunesien und Libyen in Italien sei auf 66.800 gesunken - ein Rückgang um 59 Prozent verglichen mit 2023. Grund sei vor allem eine bessere Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern, insbesondere Tunesien. Auf der Westbalkanroute verzeichnete Frontex 21.500 irreguläre Grenzübertritte, ein Rückgang um 78 Prozent im Vergleich zu 2023. Grund sei eine verschärfte Visapolitik, strengere Grenzkontrollen und die enge Zusammenarbeit mit der Grenschutzagentur.

