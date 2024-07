Zahl der Geburten in Deutschland ist weiter gesunken

Wiesbaden: In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Kinder auf die Welt gekommen, wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es knapp 693.000 Neugeborene und damit auch rund sechs Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die sogenannte Geburtenziffer lag demnach bei 1,35 Kinder je Frau. In Bayern war sie leicht höher, aber mit regional starken Unterschieden: in Schwaben haben Frauen im Schnitt die meisten Kinder, in Oberfranken die wenigsten. Die Mütter waren hierzulande den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr bei einer Geburt im Durchschnitt 31,7 Jahre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.07.2024 09:45 Uhr