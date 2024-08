Zahl der Einbürgerungsanträge deutlich gestiegen

München: Seit das neue Staatsangehörigkeitsgesetz gilt, ist die Zahl der Einbürgerungsanträge auch in Bayern deutlich gestiegen. Laut dem Innenministerium wurden von Januar bis Mai monatlich durchschnittlich rund 5.600 Anträge gestellt - im Juni waren es dann mehr als 8.400. Für Juli rechnet das Ministerium mit einem weiteren Anstieg. Damit dürfte auch die Bearbeitungszeit länger werden, denn teils fehlt es in den zuständigen Behörden an Personal. Aktuell müssen Antragsteller etwa in München bis zu 18 Monate auf die Bewilligung warten. - Durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts können Ausländer früher als bisher beantragen, Deutscher zu werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 06:00 Uhr