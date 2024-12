Zahl der Drogentoten so hoch wie nie zuvor

Berlin: Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist so hoch wie nie zuvor. Im aktuellen Bericht der Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht werden 2227 Tote genannt. Das sind über 200 mehr als im Jahr zuvor. Die Menschen starben an Kokain, Crystal Meth, Crack oder anderen synthetischen Substanzen. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, spricht von einem erheblichen Problem. Viele Menschen in Deutschland seien abhängig. Die Nachfrage nach unbekannten und synthetischen Substanzen steige. Als enormes Problem für Großstädte bezeichnet Blienert den Konsum von Crack. Er sprach von einer Herausforderung für die Gesundheit, aber auch für das Zusammenleben. Crack besteht aus Kokain. Durch chemische Verfahren wirkt es extrem schnell.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 11:00 Uhr