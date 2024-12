Zahl der Drogentoten ist so hoch wie nie

Berlin: Im vergangenen Jahr sind mehr als 2.200 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen gestorben. Das geht aus dem Bericht der deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervor. Das sind über 200 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, zeigte sich besorgt. Der Konsum von Kokain, Crystal Meth, Crack und anderen Drogen sei ein erhebliches Problem in Deutschland. So sei die Zahl der ärztlichen Behandlungen aufgrund von Kokain-Konsum deutlich gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 43 Tonnen Kokain in Deutschland sichergestellt - und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Kokain wird vorrangig aus Lateinamerika nach Europa geschmuggelt.

