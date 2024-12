Zahl der Drogentoten ist so hoch wie nie

Berlin: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, hat sich beunruhigt gezeigt über die Entwicklung des Drogenmarkts in Deutschland. Immer öfter würden unbekannte und synthetische Substanzen nachgefragt. Blienert fordert deshalb eine Koordinationsstelle, um das genau zu beobachten. In Großstädten bereitet ihm vor allem der Konsum der Droge Crack Sorgen. Das sei eine immer größere Herausforderung für die Gesundheit, aber auch für das Zusammenleben. Es gebe zwar nur wenige Menschen, die diese Droge konsumierten, aber ihre Lage sei umso prekärer, so Blienert. Laut dem neuen Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sind im vergangenen Jahr 2.227 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Substanzen gestorben. Das sind über 200 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 09:00 Uhr